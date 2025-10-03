La 17e réunion périodique des chefs d’état-major des armées des pays membres de l’Initiative “5+5 Défense” s’est tenue, ce jeudi matin, à Tunis, sous la présidence de la Tunisie.

Dans son allocution, Habib Dhif, directeur général de l’Agence de renseignement et de sécurité pour la défense, a salué le rôle de l’Initiative “5+5 Défense” en tant que mécanisme souple et efficace pour l’action commune, la gestion des crises et la réponse aux défis sécuritaires croissants.

Il a à ce propos, cité la lutte contre le terrorisme, le crime organisé transfrontalier, la migration irrégulière et la protection des voies de navigation maritime.

Il a réaffirmé l’attachement de la Tunisie, qui assure cette année la présidence de l’initiative, à poursuivre les efforts visant à développer les mécanismes de travail et à redoubler d’efforts conjoints pour renforcer la coopération.

Le responsable a réitéré l’aspiration de la Tunisie à poursuivre le travail dans un esprit de partenariat, de coordination et de complémentarité effective afin de mieux protéger l’ouest de la Méditerranée, affirmant que la volonté collective et la responsabilité partagée sont deux facteurs essentiels pour garantir le succès des objectifs de l’Initiative “5+5 Défense”.

Les chefs d’état-major et chefs de délégations des pays membres participants à cette réunion ont salué le rôle de la Tunisie dans le soutien de l’initiative et son souci de développer son action à travers une coopération constructive et fructueuse.

Ils ont appelé à l’adoption d’une approche globale pour activer le partenariat entre les pays membres et relever les défis régionaux communs, au service des intérêts des peuples de la région et en réponse à leurs aspirations.

La réunion s’est conclue par l’adoption d’une déclaration dont les principaux axes portent sur l’engagement des États membres à soutenir les mécanismes de coopération militaire conjointe, la mise en place de nouveaux moyens de travail pour renforcer les partenariats dans divers domaines, le développement de relations institutionnelles garantissant la paix et la sécurité en Méditerranée occidentale.