Lancée en pleine crise du COVID-19, la startup tunisienne EdTrust s’est rapidement imposée comme un acteur clé de la digitalisation de l’école. Portée par une vision ambitieuse – «métamorphoser l’éducation en Afrique grâce à l’IA» – elle veut alléger la gestion des établissements, la rendre plus fluide et plus efficiente, renforcer le lien entre enseignants et parents, et offrir aux élèves un suivi personnalisé. Après une première levée de fonds, EdTrust prépare désormais son expansion en Afrique de l’Est et entend devenir une référence continentale de l’edtech.

Entretien avec Firas Dhaouadi, cofondateur d’EdTrust :

A quel moment l’idée de créer EdTrust est apparue ?

Ce fût en 2020, pendant la pandémie de COVID-19. Avant EdTrust, nous dirigions déjà une société de développement logiciel. Un jour, un directeur d’école est venu nous voir car il rencontrait énormément de difficultés à gérer son établissement « à l’ancienne » : trop de papiers, une communication compliquée avec les parents et les enseignants, et un suivi des élèves peu efficace. Il nous a demandé s’il existait une solution digitale pour l’aider.

C’est à partir de ce besoin concret que nous avons réalisé que le problème n’était pas isolé beaucoup d’écoles vivaient la même situation. De là est née l’idée d’EdTrust, d’abord pour aider les écoles et leurs dirigeants, puis rapidement pour inclure aussi les enseignants, les parents et les élèves afin de couvrir tout l’écosystème éducatif.

Si vous deviez reprendre votre ambition en une phrase, quelle serait-elle ?

Révolutionner l’éducation en Tunisie et en Afrique en fournissant un écosystème numérique complet, accessible et boosté par l’Intelligence Artificielle (IA), pour optimiser les processus administratifs, enrichir la pédagogie et renforcer les liens entre écoles, enseignants, parents et élèves.

Quand vous observez le système éducatif actuel, quel est selon vous le principal «maillon faible» que la technologie peut réparer ?

Le vrai maillon faible aujourd’hui, c’est le manque de suivi individualisé. Les établissements accumulent des données (notes, absences, comportements), mais elles restent souvent dispersées ou inexploitées.

Résultat : on détecte trop tard les élèves en difficulté, et les parents ne sont pas toujours informés à temps. La technologie permet de centraliser ces informations, d’en tirer des alertes intelligentes et de donner aux enseignants comme aux parents une vision claire et immédiate de la progression de chaque élève. C’est ce pont entre l’information et l’action qui manque cruellement, et que nous cherchons à combler avec EdTrust.

« Aujourd’hui, les écoles accumulent des données mais ne les exploitent pas. Résultat : on détecte trop tard les difficultés des élèves. »

Si je suis un professeur qui découvre EdTrust, que vais-je concrètement trouver et comment cela va changer ma façon d’enseigner dès demain ?

Vous découvrez un outil qui vous redonne votre véritable rôle : celui d’éducateur, pas d’administrateur. Au lieu de perdre du temps dans les tâches répétitives comme les appels, la gestion des notes ou la communication dispersée avec les parents, tout est centralisé et automatisé.

Vous disposez en plus d’un assistant intelligent qui vous accompagne dans la préparation des cours et vous aide à adapter vos contenus au niveau de vos élèves. Concrètement, dès demain, vous enseignez avec plus de sérénité, vous consacrez davantage de temps à vos élèves, et vous développez une relation plus fluide avec les familles.

EdTrust n’est pas là pour remplacer l’enseignant, mais pour lui donner les moyens d’exercer son métier avec plus de liberté et d’impact.

On parle beaucoup d’IA et de personnalisation des apprentissages… comment ces notions se traduisent-elles dans vos outils ?

Nous avons intégré l’IA comme un assistant au service de tous les acteurs de l’éducation.

Pour les enseignants, elle propose des idées de cours, des exercices adaptés, ou même des conseils pédagogiques. Pour les parents, elle répond à leurs questions sur la progression de leur enfant et les guide sur la meilleure manière de l’accompagner.

Pour les élèves, elle devient un coach qui peut expliquer une notion autrement ou donner des pistes de révision. Et pour les directions d’écoles, l’IA simplifie la gestion administrative en générant automatiquement des rapports, des analyses et des projections.

Notre solution permet de réduire la charge de travail répétitive, de fluidifier la communication, et de donner à chacun un outil intelligent qui l’aide à se concentrer sur l’essentiel.

Avez-vous un exemple d’élève ou de classe dont le parcours a été transformé grâce à EdTrust ?

Nous avons constaté que l’impact d’EdTrust se mesure à l’échelle de l’établissement plutôt qu’au niveau d’un seul élève. Par exemple, dans une école utilisant notre solution, le temps consacré aux tâches administratives a diminué de près de 40 %, permettant aux responsables de se concentrer davantage sur la pédagogie et l’innovation.

Du côté des enseignants, la communication avec les parents est devenue fluide et instantanée, ce qui a doublé le taux de participation parentale aux activités scolaires.

Enfin, les élèves évoluent dans un environnement plus structuré, avec un meilleur suivi de leurs résultats et un accompagnement plus personnalisé. C’est cette optimisation globale qui transforme le parcours éducatif : quand toute l’institution fonctionne mieux, chaque élève en bénéficie directement.

« En automatisant les tâches répétitives, EdTrust libère les professeurs pour qu’ils se consacrent à la pédagogie et au suivi de leurs élèves. »

Les enseignants sont parfois méfiants face aux nouvelles technologies… comment parvenez vous à les convaincre ?

Nous misons sur la simplicité et l’accompagnement. L’outil est conçu pour être intuitif, et nous assurons des formations ainsi qu’un support continu. Quand les enseignants voient qu’EdTrust leur fait gagner du temps, leur résistance disparaît rapidement.

Quels les types de retours et de réactions vous ont le plus marqué depuis le lancement ?

Ce qui nous a le plus frappé, c’est la rapidité avec laquelle les utilisateurs se sont appropriés EdTrust. Dans certaines écoles, dès les premières semaines, les enseignants nous disaient qu’ils ne pouvaient déjà plus imaginer revenir à l’ancien système.

Plusieurs parents, parfois peu familiers avec la technologie, nous ont écrit pour dire à quel point l’application leur avait simplifié la communication avec l’école. Ce type de retour montre que la solution n’est pas seulement innovante, mais aussi accessible et réellement adaptée au terrain.

Comment adapter vos solutions aux environnements où la connexion internet ou le matériel informatique sont limités ?

Nous avons conçu EdTrust en pensant à la réalité africaine, où la connectivité et l’accès aux équipements peuvent être inégaux. C’est pourquoi nos applications sont légères, optimisées pour fonctionner sur des smartphones basiques, et consomment très peu de données.

Nous avons aussi intégré des fonctionnalités offline-mode, permettant de travailler sans connexion et de synchroniser les données dès qu’internet est disponible. Notre objectif est simple : rendre l’innovation éducative accessible à tous, pas seulement à ceux qui disposent d’infrastructures avancées.

L’éducation numérique n’est pas un long fleuve tranquille : quel a été votre plus gros obstacle à ce jour ?

Le plus grand obstacle a été le changement de mentalité. Beaucoup d’écoles étaient habituées à fonctionner avec du papier et des processus manuels, et l’idée de digitaliser leur quotidien pouvait sembler intimidante ou inutile.

Nous avons dû investir beaucoup d’énergie dans la sensibilisation, montrer concrètement les bénéfices et accompagner les équipes pas à pas dans la transition. Ce n’était pas un problème technique, mais humain : convaincre que la technologie n’est pas un fardeau supplémentaire, mais au contraire un allié pour simplifier le travail et améliorer la communication.

Aujourd’hui, ce défi est devenu une force, car chaque école convertie devient une vitrine pour les autres.

« Notre ambition est claire : révolutionner l’éducation en Afrique avec une plateforme numérique qui optimise l’administration, enrichit la pédagogie et rapproche écoles, enseignants et familles. »

Dans vos partenariats, cherchez-vous plutôt des acteurs technologiques, des institutions éducatives ou des investisseurs visionnaires ?

Nous cherchons un équilibre : des institutions éducatives pour ancrer nos solutions sur le terrain, des investisseurs visionnaires pour soutenir notre croissance, et des partenaires technologiques pour enrichir nos services.

Avec la collecte de données éducatives, la question de la vie privée est cruciale. Comment garantirez-vous cette sécurité ?

Nous appliquons des normes strictes de sécurité et de chiffrement des données. Les informations sont hébergées sur des serveurs sécurisés et conformes aux réglementations locales et internationales.

Certains craignent que le numérique creuse les inégalités scolaires… comment faites-vous pour que ce ne soit pas le cas avec EdTrust ?

Notre objectif avec EdTrust n’est pas de remplacer l’école traditionnelle, mais de l’accompagner et de rendre l’éducation plus inclusive. Nous avons conçu nos applications pour être accessibles même dans des environnements à ressources limitées : elles fonctionnent sur des téléphones basiques, consomment peu de données, et restent intuitives pour des utilisateurs peu familiers avec le numérique.

De plus, nous proposons des modèles hybrides qui réduisent le besoin en matériel coûteux, et nous travaillons avec les écoles pour former enseignants et parents à l’utilisation de nos outils. Enfin, en diminuant la dépendance au papier et en simplifiant la communication, nous réduisons aussi les coûts pour les familles. De cette manière, le numérique devient un levier d’égalité plutôt qu’un facteur d’exclusion.

Dans un monde où l’écran prend de plus en plus de place, comment préserver le lien humain au cœur de l’éducation ?

Nos outils ne remplacent pas l’enseignant ou le parent : ils facilitent leurs interactions. EdTrust vise à redonner du temps aux enseignants pour se concentrer sur la pédagogie et à rapprocher parents et enfants de la vie scolaire.

Entretien conduit par Amel Belhaj Ali

