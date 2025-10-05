« Chérissez votre curiosité et cultivez votre imagination », disait la physicienne américaine Shirley Ann Jackson. Cette citation semble avoir été écrite pour Firas Dhaouadi, cofondateur de la startup EdTrust. Dès ses premières années à la Faculté des Sciences de Tunis (FST), il se distingue par une curiosité insatiable pour l’informatique et l’innovation.

Refusant de se limiter à l’enseignement académique, il choisit très tôt la voie de l’entrepreneuriat, avec une première société de développement logiciel. L’expérience fut brève, mais formatrice : elle lui a appris la résilience, la gestion du risque et la valeur de l’échec comme moteur de progression.

Un parcours atypique et autodidacte

Firas Dhaouadi ne s’est jamais satisfait des sentiers battus. Soucieux de renforcer ses connaissances, il suit un bachelor en cybersécurité auprès de l’EC-Council, au Texas. Ce choix stratégique lui permet d’allier savoir académique et expérience pratique, une combinaison rare dans le monde des technologies de l’éducation. Cette formation marque une étape décisive, lui donnant les outils pour comprendre à la fois les aspects techniques et sécuritaires de l’innovation numérique.

Des expériences multiples et formatrices

Le parcours professionnel de Firas se construit au fil de missions variées : support technique, fintech, cloud et hébergement web. Chez FIS, HostPapa ou Web Hosting Canada, il développe une solide expertise technologique tout en intégrant la dimension business et organisationnelle des grands groupes internationaux. Ces expériences lui offrent une vision globale des enjeux numériques et de la gestion de projets complexes à l’échelle mondiale.

Un entrepreneur à la croisée des innovations

Aujourd’hui à la tête d’EdTrust, Firas Dhaouadi incarne l’entrepreneur moderne : curieux, agile et visionnaire. Son énergie dépasse les frontières d’une seule entreprise : il s’implique dans plusieurs startups, multiplie les projets et explore de nouvelles pistes d’innovation.

Son parcours témoigne d’une conviction : chaque expérience, même un échec, peut devenir un levier d’apprentissage et de croissance.

En alliant audace et persévérance, il illustre une génération d’entrepreneurs tunisiens qui croient en la créativité comme moteur de transformation.