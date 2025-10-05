Après une première levée de fonds réussie en septembre 2023 auprès de business angels, EdTrust a franchi un cap déterminant. L’opération a permis à la jeune pousse de consolider son équipe, d’affirmer son modèle de croissance et de passer du statut de projet technologique à celui d’entreprise structurée. Ce financement a notamment servi à renforcer l’architecture de sa plateforme et à recruter des profils complémentaires — ingénieurs, pédagogues et spécialistes du digital learning — pour bâtir une offre plus robuste.

Une stratégie tournée vers l’Afrique de l’Est

Portée par cette dynamique, EdTrust prépare une nouvelle phase d’expansion ambitieuse. La startup est actuellement en négociation avec des investisseurs locaux et internationaux pour financer son entrée sur le marché africain, en ciblant en priorité le Kenya comme base de déploiement. Ce choix stratégique s’appuie sur plusieurs atouts : un écosystème éducatif dynamique, une forte pénétration des technologies mobiles et une politique volontariste en matière d’éducation numérique.

Des partenariats au cœur du modèle de développement

Les discussions en cours incluent l’adaptation locale des solutions EdTrust, le renforcement des infrastructures d’accompagnement et la mise en place de partenariats stratégiques avec des établissements scolaires et des acteurs technologiques régionaux. Cette approche vise à ancrer durablement EdTrust dans les marchés cibles et à garantir une intégration fluide de ses outils dans les systèmes éducatifs africains.

Un horizon continental pour l’EdTech tunisienne

À moyen terme, la startup ambitionne de devenir un acteur de référence dans la transformation éducative africaine. Son objectif : être présente dans plusieurs pays du continent d’ici cinq ans, toucher des millions d’élèves et imposer ses solutions de gestion scolaire intelligente et de pédagogie assistée par l’intelligence artificielle.

Un pari ambitieux pour une entreprise née en Tunisie, qui compte désormais parmi les figures montantes de l’EdTech africaine.