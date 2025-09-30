Les résultats du recensement général de la population et de l’habitat 2024, publiés lundi par l’Institut national de la statistique (INS), mettent en évidence un déficit majeur dans l’inclusion éducative des personnes en situation de handicap. Seuls 41 % des enfants et jeunes âgés de 3 à 24 ans sont scolarisés.

1,5 million de personnes en situation de handicap

Le recensement a recensé 1 497 000 personnes handicapées en Tunisie, soit 15,5 % d’une population totale estimée à 11,9 millions d’habitants. Ces chiffres confirment le poids démographique de cette catégorie et l’importance de sa prise en charge.

Écarts avec le taux national

À l’échelle nationale, la scolarisation atteint 97,3 %. Les filles (97,8 %) sont légèrement plus nombreuses que les garçons (96,9 %) à fréquenter l’école. L’écart entre ces moyennes et les 41 % des enfants handicapés illustre l’ampleur des inégalités d’accès.

Disparités urbain-rural et entre genres

Le recensement met également en évidence des différences géographiques. En milieu urbain, le taux de scolarisation des personnes handicapées atteint 42,3 %, avec un avantage pour les filles (46,9 %) par rapport aux garçons (39,3 %). Dans les zones rurales, le taux chute à 38,4 %, avec 43,8 % pour les filles et seulement 34,6 % pour les garçons.

Ces résultats soulignent la persistance de barrières sociales, infrastructurelles et économiques qui entravent l’intégration scolaire des enfants en situation de handicap, malgré une quasi-généralisation de la scolarisation au niveau national.