Face au développement rapide de l’intelligence artificielle, en particulier des outils génératifs, le ministère de l’Éducation a élaboré un cadre éthique et juridique destiné à guider leur utilisation à l’école. Fruit d’une consultation nationale menée entre janvier et mai 2025, ce texte vise à apporter des réponses claires aux enseignants, élèves et personnels administratifs.

Les promesses et les risques

L’IA offre de nombreuses potentialités pédagogiques : aide à la préparation des cours, adaptation des contenus aux besoins spécifiques des élèves, correction et retour personnalisé, simplification des tâches administratives. Les élèves, eux, l’utilisent déjà pour réviser, approfondir leurs connaissances… ou parfois contourner l’effort scolaire en déléguant leurs devoirs.

Mais l’IA soulève aussi de fortes inquiétudes : atteintes possibles à la protection des données personnelles, biais et discriminations reproduits par les algorithmes, risques d’“hallucinations” ou d’erreurs factuelles, impact environnemental lié à la consommation énergétique, et remise en cause de certains fondamentaux pédagogiques comme la valeur du travail personnel et du raisonnement.

Former des citoyens éclairés

L’école doit jouer un rôle central dans cette transformation en donnant aux élèves les clés de compréhension de ces technologies. Dès le primaire, un socle de connaissances est introduit pour développer un esprit critique. À partir de la 4e, un usage limité et encadré des IA génératives est autorisé, tandis qu’au lycée, leur utilisation autonome est permise dans des contextes pédagogiques définis.

Les principes du cadre d’usage

Ce cadre fixe plusieurs lignes rouges :

Données personnelles : aucune information sensible ou confidentielle ne doit être saisie dans des IA grand public.

: aucune information sensible ou confidentielle ne doit être saisie dans des IA grand public. Transparence : tout recours à l’IA doit être signalé, avec mention de l’outil utilisé.

: tout recours à l’IA doit être signalé, avec mention de l’outil utilisé. Esprit critique : les résultats fournis doivent toujours être vérifiés et confrontés à d’autres sources.

: les résultats fournis doivent toujours être vérifiés et confrontés à d’autres sources. Impact écologique : privilégier les usages réellement pédagogiques et éviter les solutions énergivores quand des alternatives existent.

: privilégier les usages réellement pédagogiques et éviter les solutions énergivores quand des alternatives existent. Éthique scolaire : l’utilisation d’IA génératives pour les devoirs sans autorisation est assimilée à une fraude.

Une responsabilité collective

Ce cadre rappelle que l’IA ne doit être employée que lorsqu’une réelle plus-value pédagogique est identifiée. Elle doit servir les apprentissages et l’action des enseignants, tout en respectant les valeurs fondamentales de l’École de la République.