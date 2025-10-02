La 9ᵉ journée du championnat de Ligue 1 de football professionnel se déroulera du 3 au 5 octobre 2025, avec l’ensemble des rencontres programmées à partir de 15h00. Les équipes sont prêtes à en découdre pour les points précieux, alors que la saison approche de son premier tiers.

Vendredi 3 octobre : ouverture à Gabès et Métlaoui

Le coup d’envoi de cette journée sera donné vendredi avec deux matchs. À Gabès, l’AS Gabès reçoit le Club Africain, tandis qu’à Métlaoui, l’ES Métlaoui affronte l’US Ben Guerdane. Ces confrontations peuvent influer sur le classement en bas et milieu de tableau, offrant aux équipes l’opportunité de relancer leur campagne.

Samedi 4 octobre : affrontements au Bardo et à Bir Bouregba

Samedi, le Stade du Bardo accueillera le duel entre le Stade Tunisien et l’ES Zarzis, tandis qu’à Bir Bouregba, l’AS Soliman se mesurera au CA Bizertin. Ces rencontres s’annoncent intenses, chaque équipe cherchant à confirmer sa dynamique et à accumuler des points avant la trêve.

Dimanche 5 octobre : clôture avec les matches phares

La journée se clôturera dimanche avec trois rencontres majeures. À Radès, l’Espérance Sportive de Tunis défie l’Étoile Sportive du Sahel, un classique du football tunisien. À Monastir, l’US Monastir accueille la JS Omrane, tandis qu’à Kairouan, la JS Kairouan affronte le CS Sfaxien. Ces matchs pourraient redistribuer les cartes en tête du classement et influencer la lutte pour les premières places.