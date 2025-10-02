Le Paris Saint-Germain a remporté mercredi une précieuse victoire (2-1) sur le terrain du FC Barcelone, lors de la 2ᵉ journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Dans les autres rencontres de la soirée, Monaco a accroché Manchester City, tandis que la Juventus a encore concédé le nul.

Paris s’impose sur le fil

Déjà vainqueur de l’Atalanta (4-0) lors de son entrée en lice, le PSG se savait attendu au Camp Nou. Privé de plusieurs titulaires, dont Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué, le champion d’Europe en titre a d’abord souffert. Les Catalans, emmenés par leur prodige Lamine Yamal, ont ouvert le score grâce à Ferran Torres (19e).

Malgré la pression adverse, Paris a réagi. À la 38ᵉ minute, le jeune Senny Mayulu, 19 ans, titulaire pour la première fois en Ligue des champions, a égalisé après un bon travail de Nuno Mendes. Dans une seconde période plus ouverte, Gonçalo Ramos a offert la victoire aux Parisiens en toute fin de rencontre (90e, 2-1).

Monaco arrache un nul à Manchester

En grande difficulté en championnat et battu à Bruges (4-1) lors de la première journée, Monaco a créé la surprise face à Manchester City. Malgré un doublé d’Erling Haaland, les Monégasques ont obtenu un nul inattendu (2-2), une performance bienvenue après leur revers à Lorient (3-1).

La Juventus piétine encore

En Serie A comme en Ligue des champions, la Juventus peine à concrétiser. Quatrième du championnat après deux nuls contre Vérone et l’Atalanta, elle a été accrochée par Villarreal (2-2). Il s’agit du quatrième match nul consécutif toutes compétitions confondues, après celui spectaculaire contre Dortmund (4-4).

Arsenal et Naples assurent

Arsenal poursuit sa marche en avant. Après son succès contre Bilbao, le club londonien s’est imposé face à l’Olympiakos (2-0).

De son côté, Naples, dominé par Manchester City lors de la première journée (2-0), a réagi en battant le Sporting Portugal (2-1). Ses nouvelles recrues, Kevin De Bruyne et Rasmus Hojlund, ont signé les deux buts napolitains.