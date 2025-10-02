Le nouvel ambassadeur du Burkina Faso en Tunisie, Apollinaire Sawadogo, a remis, mercredi, une copie figurée de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti.

Le ministre s’est, à cette occasion, félicité des relations de longue date unissant les deux pays, rappelant que la Tunisie et le Burkina-Faso ont célébré, en 2024, le 60e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Il a souligné l’importance d’assurer le suivi des résultats de la 8e session de la commission mixte tuniso-burkinabè tenue à Ouagadougou les 1er et 2 juillet 2024, et couronnée par la signature de huit accords de coopération bilatérale.

De son côté, l’ambassadeur burkinabè a exprimé la volonté de son pays de consolider davantage les relations de coopération et d’amitié entre les deux pays, en particulier dans les domaines de l’enseignement supérieur, la recherche scientifique, la formation professionnelle et la santé.

Il a souligné le souhait de son pays de tirer profit de l’expertise tunisienne reconnue à l’échelle africaine dans ses domaines.