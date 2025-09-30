Depuis début septembre, les indicateurs épidémiques repartent à la hausse en France. Selon Santé publique France, le taux d’incidence est passé de 38 à 48 cas pour 100 000 habitants entre la mi et la fin septembre. Le réseau Sentinelles confirme cette tendance avec plus de 32 600 nouveaux cas recensés du 15 au 21 septembre, contre 26 000 la semaine précédente, soit une progression de près de 25 %.

Le variant XFG sous surveillance

En cause, le variant XFG, surnommé « Frankenstein » ou « Stratus ». Issu d’une recombinaison de plusieurs lignages d’Omicron, il est classé « sous surveillance » par l’OMS depuis juin 2025. Très présent en Asie dès le printemps, il représente aujourd’hui jusqu’à 80 % des infections dans certaines zones européennes. Plusieurs virologues soulignent sa capacité accrue à échapper à l’immunité collective, sans toutefois provoquer de formes plus graves que ses prédécesseurs.

À ce stade, aucune donnée officielle ne confirme la présence du variant XFG en Tunisie. Les autorités auraient pourtant dû alerter sur les risques potentiels d’importation, compte tenu des flux de voyageurs avec l’Europe.

Symptômes et gravité

Les symptômes restent proches de ceux du Covid « classique » : toux, fièvre, fatigue, maux de gorge. La perte de goût et d’odorat se fait plus rare. Les urgences ont néanmoins enregistré une hausse de 37 % des passages pour suspicion de Covid entre le 15 et le 21 septembre. Si les hospitalisations ne s’envolent pas, la vigilance reste de mise.

Vaccination et recommandations

La campagne vaccinale combinée Covid-grippe débutera le 14 octobre, ciblant les personnes âgées, immunodéprimées ou souffrant de maladies chroniques. Les experts recommandent de maintenir les gestes barrières : port du masque en lieux clos, tests en cas de symptômes, limitation des rassemblements.

Pour le virologue Bruno Lina, le calendrier de la campagne arrive trop tard : « Commencer une vaccination quand le pic est passé, c’est terrible en termes de communication ».