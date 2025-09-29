Le championnat de Tunisie Pro A de basket-ball a démarré samedi 27 septembre 2025 avec les rencontres de la première journée. Réparties entre les poules A et B, elles ont livré leurs premiers verdicts et installé un classement provisoire où Mahdia, le Club Africain, l’Étoile du Sahel, l’US Monastir, la JS Kairouan et le Stade Nabeulien s’installent en tête.

Poule A : Mahdia et le Club Africain s’imposent

Dans la salle Khouaja, le CSB Mahdia a signé une large victoire face à l’ES Goulette (89-56). Les joueurs de Mahdia lancent ainsi leur saison avec autorité et prennent la tête de leur groupe.

À la salle Menzah 7, la JS Manazeh recevait l’Étoile Sportive du Sahel. Après un match disputé, les visiteurs ont pris l’avantage pour l’emporter (77-69), confirmant leur statut d’équipe solide.

Enfin, à Grombalia, le Club Africain a réussi son entrée en s’imposant face au DS Grombalia (91-77). Une prestation efficace qui place le club de Bab Jedid parmi les leaders de cette poule.

Classement provisoire de la poule A :

CSB Mahdia (2 pts), 2. Club Africain (2 pts), 3. ES Sahel (2 pts), 4. JS Manazeh (1 pt), 5. ES Goulette (1 pt), 6. DS Grombalia (1 pt).

Poule B : Monastir, Kairouan et Nabeul victorieux

La poule B a également vu trois équipes marquer des points importants. À Monastir, l’USM a pris le dessus sur l’ES Radès (81-54). Un écart net qui confirme la puissance offensive du club monastirien dès l’entame.

Du côté de Kairouan, la JSK a dominé l’AS Hammamet (95-58), signant le score le plus élevé de cette première journée. Une démonstration qui lui permet de se hisser immédiatement en haut du tableau.

Enfin, dans la salle de Dar Chaabane, le Stade Nabeulien a assuré l’essentiel en battant l’US Ansar (63-48).

Classement provisoire de la poule B :

US Monastir (2 pts), 2. JS Kairouan (2 pts), 3. S Nabeulien (2 pts), 4. ES Radès (1 pt), 5. AS Hammamet (1 pt), 6. US Ansar (1 pt).

Premières tendances

Cette première journée confirme la solidité des favoris traditionnels, avec des victoires nettes de l’US Monastir, du Club Africain et de l’Étoile du Sahel. Mais elle met aussi en lumière le CSB Mahdia et la JS Kairouan, tous deux auteurs de larges succès. Le championnat s’annonce donc ouvert, avec des écarts marqués dès l’entame.