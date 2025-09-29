La Commission parlementaire des finances et du budget examinera lundi 30 septembre 2025 deux textes majeurs : un projet de loi portant approbation d’un accord de garantie avec le Fonds arabe pour le développement économique et social (FADES) et une proposition de loi sur la liberté économique visant à lutter contre l’économie de rente.

Le premier texte concerne un accord signé le 23 octobre 2024 entre la Tunisie et le FADES, agissant au nom du Fonds « Bèdir » pour la promotion des PME. Il prévoit l’approbation d’un prêt de 15 millions de dollars américains (environ 42 millions de dinars tunisiens) accordé au Fonds tunisien de l’investissement (FTI), destiné à financer des projets privés de petite et moyenne taille.

Par ailleurs, la commission auditionnera des représentants du ministère de l’Économie et de la Planification sur ce projet de loi. Elle se penchera également sur une proposition de loi déposée par un groupe de députés visant à renforcer la liberté économique et à combattre les pratiques de rente.