La deuxième journée du championnat de Ligue 2 de football professionnel a livré, dimanche, une série de résultats contrastés entre confirmations et surprises. Si certaines équipes confirment leurs ambitions, d’autres peinent encore à trouver leur rythme.

Poule A : BS Bouhajla prend la tête

Dans le groupe A, le BS Bouhajla s’est imposé en déplacement contre le CO Kerkennah (1-0), et prend seul la tête du classement avec deux victoires en autant de matchs. Derrière, le CS Chebba, tombeur de l’AS Agareb (2-0), et l’EM Mahdia, accroché par le CSH Sousse (0-0), suivent avec 4 points chacun.

L’US Tataouine, victorieuse du CS Msaken (1-0), rejoint également ce trio de poursuivants. À noter le large succès du SAM Bourguiba contre l’US Bousalem (4-0), qui permet aux Nordistes de se replacer au milieu du tableau.

En revanche, le CO Kerkennah reste dernier avec zéro point, tout comme l’AS Mégrine et le CSH Lif, qui n’ont pas encore joué leur deuxième rencontre.

Poule B : Ariana confirme, Ksour Essef frappe fort

Dans la poule B, l’AS Ariana confirme son bon départ en dominant l’AS Kasserine (2-1). Avec deux succès en deux matchs, le club de la banlieue nord caracole en tête du classement avec 6 points.

Derrière, plusieurs formations se tiennent dans un mouchoir de poche avec 4 points : le SC Moknine (0-0 face à l’ES Bouchema), l’EGS Gafsa (vainqueur du CS Korba 1-0), le CS Redaief (0-0 contre le SG) et l’AS Sakiet Eddaier (2-2 à Jendouba).

La performance la plus marquante du jour reste celle de l’US Ksour Essef, qui a largement dominé l’AS Jelma (5-1). Cette victoire permet aux coéquipiers de se hisser provisoirement au 7e rang avec 3 points.

De leur côté, Kalaa Sport a pris trois points précieux face à l’O Sidi Bouzid (2-1), laissant leur adversaire toujours sans point. Même constat pour l’AS Jelma et le CS Korba, lanterne rouge du groupe.

Premiers enseignements

Après deux journées, les tendances commencent à se dessiner. Dans la poule A, le BS Bouhajla s’affirme comme leader solide, tandis que Chebba, Mahdia et Tataouine restent en embuscade. Dans la poule B, Ariana confirme son statut de favori, mais la hiérarchie reste ouverte, avec six équipes à 4 points. Les prochains matchs s’annoncent décisifs pour confirmer ces premières impressions.