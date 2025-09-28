Le CR Belouizdad reçoit le CS Constantine ce dimanche 28 septembre 2025 à 16h00 pour le compte de la 6e journée de la D1 Nedjma. La rencontre se jouera au stade du 20-Août. Le CRB, en difficulté en ce début de saison, cherche à se relancer. De son côté, le CSC vise une place dans le haut du tableau.

Forme & dynamique

Le Belouizdad traverse une période compliquée. Sur ses quatre premiers matchs, il ne compte qu’une victoire et un nul, pour deux défaites. Les trois dernières sorties se sont soldées par deux revers et un partage des points.

Le CS Constantine affiche une meilleure régularité. Avec deux victoires, deux nuls et une défaite sur ses cinq matchs, l’équipe reste solide. Ses trois dernières rencontres ont montré une bonne résistance avec une victoire, un nul et une défaite.

Classement & pression

Au classement, le CSC occupe la 6e place avec 7 points en 5 matchs. Le CRB pointe plus bas, à la 11e position, avec seulement 5 points pris en 4 rencontres. Pour le champion sortant, la pression est réelle : une contre-performance à domicile fragiliserait encore plus son entame de saison. Le CSC peut, en revanche, se rapprocher du podium en cas de succès.

Face-à-face

Lors des cinq derniers duels directs, le CR Belouizdad a pris le dessus à deux reprises. Le CS Constantine s’est imposé une fois, et deux matchs se sont terminés sur un nul. L’équilibre reste relatif, mais l’avantage statistique penche légèrement vers le CRB.

Joueurs à suivre

Julien Alvarez est absent [à vérifier – non fourni], mais côté CRB, l’efficacité offensive dépendra de ses cadres habituels [à compléter si infos dispo]. Le CSC, solide défensivement, comptera sur ses milieux pour verrouiller l’entrejeu et exploiter les transitions.

Ce qu’on attend du match

Le CR Belouizdad devra montrer plus de constance et d’efficacité offensive pour retrouver confiance. Le CS Constantine cherchera à exploiter la nervosité de son adversaire et à s’appuyer sur sa solidité collective. Le rapport de force s’annonce serré, avec une intensité typique des affrontements entre deux prétendants aux places continentales.