Le Mouloudia d’Alger s’est qualifié au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champion d’Afrique de football, après sa victoire 3-0 (mi-temps 1-0) contre les Libériens du FC Fassell, en match retour du premier tour préliminaire, disputé samedi à Alger.

Les trois buts algériens ont été inscrits par Ayoub Abdellaoui (19e), Sofiane Bayazid (45e+1) et Amine Messoussa (90e+1).

Lors du match aller, les deux équipes se sont neutralisées (0-0).

Au prochain tour, le MC Alger sera opposé au vainqueur de la double confrontation entre la Colombe Sportive du Dja et Lobo du Cameroun et Jaraaf du Sénégal (aller 0-0).

Le match aller aura lieu entre le 17 et le 19 octobre à l’extérieur, et le retour est prévu entre le 24 et le 26 du même mois à Alger.

Le deuxième représentant algérien dans cette édition 2025-2026 de la Ligue des champions, la JS Kabylie, jouera dimanche face aux Ghanéens du Bibiani Gold Stars (aller 2-0 pour la JSK).

Le vainqueur de cette double confrontation affrontera l’US Monastir ou East End Lions (Sierra-Leone) qui s’affronteront dimanche à Radès et dont le match aller a été largement remporté par les Tunisiens en déplacement (4-0).