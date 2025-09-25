La Global Sumud Flotilla annonce qu’elle se trouve toujours à 521 milles nautiques des côtes de Gaza. Le convoi approche de la zone à haut risque, qu’il devrait atteindre d’ici 4 jours au plus, tandis que l’arrivée à Gaza est prévue dans six jours.

Retards et évaluation des dégâts

La mission a subi des ralentissements après une attaque nocturne, nécessitant l’examen des dommages. Malgré tout, la flottille conserve sa route. Elle s’oriente désormais vers les eaux territoriales grecques. Demain matin, les navires rejoindront la flotte grecque pour poursuivre ensemble la traversée.

Soutien et logistique

Le navire de recherche et sauvetage (SAR) Life Support reste un appui essentiel, prêt à porter aide technique et médicale aux équipages en difficulté.

Appel à la vigilance internationale

Les organisateurs multiplient les mises à jour quotidiennes à mesure que le convoi entre dans les eaux palestiniennes. Ils formulent un appel clair : « Votre témoin est leur protection ». Ils invitent le public mondial à relayer l’information, à surveiller le trajet de la flottille et à résister aux tentatives de désinformation.

Contexte et éclairages récents