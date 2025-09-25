Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a affirmé que Madrid réagirait à toute action israélienne visant la « Flottille Soumoud », en route vers Gaza dans le cadre d’une mission humanitaire à laquelle participe l’activiste suédoise Greta Thunberg. L’annonce a été faite dans un communiqué du ministère espagnol des Affaires étrangères.

Albares a insisté sur le caractère pacifique et humanitaire de l’initiative, déclarant que « l’Espagne répondra à tout acte portant atteinte à la liberté de circulation, à la liberté d’expression et au droit international ». Il a également précisé que Madrid assurait la protection diplomatique et consulaire de tous les citoyens espagnols présents à bord, et a chargé l’ambassadeur d’Espagne en Tunisie d’enquêter sur les circonstances de l’attaque par drone qui a visé récemment un navire de la flottille dans les eaux tunisiennes.

Selon un communiqué de l’organisation de la flottille, les navires se trouvent à environ 715 milles nautiques des côtes de Gaza et seront rejoints prochainement par une flottille grecque. Le militant grec Plutarhos Vernis a rappelé que cette mission, de nature civile, visait à briser le blocus imposé à Gaza, une ville qu’il décrit comme victime d’« un génocide » depuis deux ans.

La déclaration du ministre Albares a été relayée sur la page officielle Facebook de la Commission internationale pour briser le blocus.