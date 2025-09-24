Tunis, 24 sept. (TAP) — L’Institut national de la Météorologie (INM) a émis un bulletin de suivi prévoyant des orages et des pluies importantes dans plusieurs régions du pays. Ces conditions météorologiques, qui pourraient être temporairement abondantes, concernent les gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Mahdia, Sfax, Gafsa et Gabès.

Pluies et vents forts attendus

Selon les prévisions de l’INM, les cumuls de pluie pourraient atteindre entre 20 et 40 mm dans les zones concernées. Localement, ces quantités pourraient même atteindre jusqu’à 50 mm.

Outre les précipitations, le bulletin météorologique signale également d’autres phénomènes. Des chutes de grêle sont attendues et les orages s’accompagneront de foudres. Parallèlement, des vents violents sont prévus, avec des rafales pouvant dépasser 80 km/h lors des épisodes orageux.