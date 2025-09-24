Dans la nuit de mardi à mercredi, les navires de l’« Flottille du Soumoud » en route pour Gaza auraient été visés en haute mer par douze bombes sonores. Selon les organisateurs, il s’agirait d’une tentative d’intimidation destinée à semer la peur parmi les participants et à les dissuader d’atteindre la bande de Gaza.

Témoignages diffusés en ligne

Plusieurs membres de la flottille ont publié des vidéos de témoignage sur la plateforme X. Ils affirment que ces attaques ne les détourneront pas de leur objectif : « les tentatives du régime israélien ne nous empêcheront pas de poursuivre notre mission pour briser le blocus », ont-ils déclaré. Selon leurs estimations, l’arrivée à Gaza pourrait intervenir d’ici quatre jours, sauf conditions météorologiques défavorables ou nouvelles entraves.

Les premières données de l’organisation

La cellule de coordination de la flottille a précisé que les navires avaient été la cible de 12 engins sonores. Les explosions n’auraient pas fait de victimes, mais ont renforcé le climat de tension autour de l’expédition maritime.

Israël réaffirme ses menaces

Ces incidents surviennent après des avertissements officiels de Tel-Aviv. Lundi, le ministère israélien des Affaires étrangères avait annoncé que la flottille ne serait pas autorisée à pénétrer dans ce qu’il qualifie de « zone de combat active ». Israël affirme également que le blocus maritime imposé à Gaza est « légal » et accuse le mouvement Hamas d’être à l’origine de l’expédition afin de servir ses propres intérêts.

Une traversée à haut risque

Entre menaces officielles et incidents en mer, la flottille reste sous pression. Les organisateurs insistent cependant sur la dimension humanitaire et symbolique de leur action, réaffirmant leur volonté d’accoster à Gaza malgré les risques.