L’Espérance Sportive de Tunis (EST) entame sa campagne en Ligue des Champions africaine ce dimanche 21 septembre 2025. Les Sang et Or affrontent l’Association Sportive des Forces Armées Nigériennes (ASFAN) à 15h30 (HT) au stade du Général-Seyni-Kountché de Niamey.

Historiquement, l’EST reste intraitable face aux clubs nigériens : quatre victoires en quatre matchs, neuf buts marqués contre un seul encaissé. En 2001, elle avait éliminé la JS Ténéré, avant de récidiver en 2004 contre le Sahel SC avec deux victoires convaincantes.

De son côté, l’ASFAN connaît bien le football tunisien : en 2010, le club nigérien avait surpris l’Étoile Sportive du Sahel en Coupe de la Confédération, grâce à un succès à domicile (1-0) et une résistance au retour (2-1).

Ce déplacement constitue ainsi un premier test sérieux pour les hommes de l’Espérance, qui visent à prendre une option sur la qualification dès le match aller.

Le match a suivre sue sur beIN Sports