Le championnat de la Ligue 2 professionnelle a donné son coup d’envoi samedi avec les rencontres de la poule A. Plusieurs équipes se sont déjà distinguées en signant des victoires précieuses lors de cette première journée.

Poule A : trois équipes prennent la tête

Le CS Msaken, l’EM Mahdia et le BS Bouhajla se sont imposés d’entrée et occupent la tête du classement avec trois points chacun.

À Msaken, le CS local a battu l’AS Mégrine sur le score de 2-1. L’EM Mahdia a pris le dessus sur le CSH Lif (2-1), tandis que le BS Bouhajla a remporté une courte mais précieuse victoire contre le SAM Bourguiba (1-0).

Matches nuls et partages de points

Deux rencontres se sont soldées par un match nul. L’US Bousalem a concédé le partage des points à domicile contre l’US Tataouine (1-1), et l’AS Agareb a été tenue en échec par le CSH Sousse (1-1). Le duel entre la RS Sfax et le CS Chebba s’est achevé sans but (0-0).

Classement provisoire

À l’issue de cette première journée de la poule A, trois formations partagent la première place avec 3 points : CS Msaken, EM Mahdia et BS Bouhajla. Suivent plusieurs équipes avec un point, dont l’US Bousalem, l’US Tataouine, le CSH Sousse, le CS Chebba et la RS Sfax. En bas de tableau, l’AS Mégrine, le CSH Lif et le SAM Bourguiba restent sans point.

Le SC Ben Arous et le CO Kerkennah n’ont pas encore disputé leur premier match, programmé lundi 22 septembre à Radès.

Poule B à suivre dimanche

La poule B entre en lice dimanche avec plusieurs affiches au programme. Les supporters suivront notamment les rencontres Kalaa Sport – AS Ariana, SC Moknine – O. Sidi Bouzid et EGS Gafsa – ES Bouchema. Les autres confrontations mettront aux prises l’AS Sakiet Eddaier à l’US Ksour Essef, l’AS Jelma au CS Redaief, l’AS Kasserine à Jendouba Sport et le SG Gabésien au CS Korba.