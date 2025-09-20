L’Algérie ne se contente plus d’observer le marché africain : elle y entre en force. Lors du Salon du commerce intra-africain (IATF 2025), Algeria Ham Motors a signé un accord décisif avec MegaCycle Distribution, lançant officiellement l’exportation de motos vers la Tunisie.

Offensive industrielle et ambitions régionales

Sept modèles de la marque « Sym », accompagnés de pièces détachées et d’accessoires, vont désormais circuler sur les routes tunisiennes. Ce n’est pas une simple transaction : c’est une offensive industrielle. L’Algérie affirme sa volonté de s’imposer comme acteur régional dans le secteur des deux-roues.

Partenariat stratégique Algérie–Tunisie

L’Algérie ambitionne un partenariat ciblé avec des objectifs clairs : Algeria Ham Motors est le bras armé de l’industrie algérienne, prête à conquérir non seulement la Tunisie mais l’Afrique. En face, MegaCycle Distribution représente le relais tunisien stratégique pour pénétrer le marché.

Influence économique et leadership Sud-Sud

L’Algérie, qui veut renforcer ses capacités industrielles et son positionnement africain, occupe de plus en plus de terrain et élargit son influence économique en s’inscrivant dans une dynamique de leadership Sud-Sud. Ses capacités industrielles sont aujourd’hui un levier d’influence régionale.

Une Tunisie fragilisée

Ce premier pas vers la Tunisie n’est qu’un prélude. L’accord signé à l’IATF 2025 n’est pas un symbole, c’est un signal. Pendant ce temps, la Tunisie, avec sa haute philosophie d’État social, se désindustrialise et devient un marché ouvert à tous les produits arrivant de partout.

Sans vision industrielle stratégique, sans richesses gazières ou pétrolières comme les pays du Golfe, sans politique économique avisée, la Tunisie risque de perdre le peu de compétences et d’expertises qui résistent encore, attirées par d’autres cieux où la matière grise est respectée et exploitée.

A.B.A