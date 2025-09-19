Le directeur régional de la santé à Kasserine, Abdelghani Chaabani, a annoncé le lancement des préparatifs pour la création d’une nouvelle antenne de la Pharmacie centrale dans le gouvernorat. Cette décision fait suite à la visite effectuée le 25 avril dernier par le ministre de la Santé, Moustapha Ferjani, qui a constaté sur place la situation sanitaire de la région.

Dans une déclaration à l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP) ce vendredi, Chaabani a précisé qu’une équipe de la Pharmacie centrale s’est rendue jeudi à Kasserine. Elle y a effectué une visite de terrain aux côtés des autorités locales, des services régionaux de la santé et de plusieurs administrations concernées, dont la direction régionale des Domaines de l’État. L’objectif : inspecter le terrain retenu pour accueillir le projet. Le site couvre environ deux hectares, dont plus d’un hectare et 3 000 m² exploitables.

Le responsable a ajouté que l’antenne devrait être opérationnelle en avril 2026, qualifiant l’initiative de « grand défi ». Selon lui, ce projet constituera un levier essentiel pour améliorer l’approvisionnement en médicaments, réduire les difficultés des patients et limiter les coûts et les déplacements vers d’autres gouvernorats.

Les services du ministère de la Santé ont affirmé leur disponibilité à finaliser rapidement les procédures de mise à disposition du terrain. De son côté, la direction régionale des Domaines de l’État a confirmé que la parcelle ne pose aucun problème juridique ou administratif, ouvrant la voie au démarrage des travaux dans les plus brefs délais.