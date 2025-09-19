L’instance en charge de l’arbitrage a dévoilé la liste des officiels désignés pour la 7ᵉ journée du championnat de Ligue 1 professionnelle. Les rencontres se dérouleront les 20, 21 et 24 septembre, toutes programmées à 15h30. Chaque match sera placé sous la supervision d’un arbitre principal, assisté d’un arbitre vidéo (VAR).

Deux affiches au programme du samedi 20 septembre

La première journée du week-end s’ouvrira à Kairouan. La Jeunesse Sportive Kairouan recevra l’Espérance Sportive de Zarzis. La rencontre sera dirigée par Amir Loucif, assisté par Mehrez Melki au VAR.

Dans le même temps, à Gabès, l’Avenir Sportif de Gabès accueillera le Club Sportif Sfaxien. L’arbitrage sera confié à Walid Mansri, avec Majdi Bellagha à la vidéo.

Dimanche 21 septembre : deux chocs attendus

La compétition se poursuivra à Metlaoui, où l’Espérance Sportive locale affrontera le Club Africain. L’arbitre Hamza Jaied sera au sifflet, épaulé par Fraj Abdellaoui au VAR.

À Ben Guerdane, l’Union Sportive Ben Guerdane recevra la Jeunesse Sportive Omrane. Le match sera dirigé par Amir Ayadi, assisté par Montassar Belarbi à la vidéo.

Quatre matchs prévus le mercredi 24 septembre

La 7ᵉ journée s’achèvera par un programme chargé en milieu de semaine. À Radès, l’Espérance Sportive de Tunis affrontera l’Olympique de Béja. L’arbitre principal sera Hosni Naili, assisté par Sofiène Ouertani au VAR.

Au Bardo, le Stade Tunisien recevra l’Avenir Sportif de la Marsa. La rencontre sera arbitrée par Khalil Jari, avec Khalil Trabelsi en soutien vidéo.

À Menzel Bourguiba, l’Avenir Sportif de Soliman défiera l’Étoile Sportive du Sahel. Le duo sera composé de Haythem Trabelsi au sifflet et de Seif Ouertani au VAR.

Enfin, à Monastir, l’Union Sportive Monastirienne accueillera le Club Athlétique Bizertin. Achraf Haraketi officiera, assisté par Oussama Ben Isshak à la vidéo.

Un dispositif complet pour encadrer les rencontres

Cette répartition confirme la volonté d’assurer une couverture arbitrale équilibrée sur l’ensemble du territoire. Chaque affiche bénéficie d’un binôme terrain–VAR, élément devenu incontournable dans la gestion des matchs à enjeu. Les désignations concernent des arbitres confirmés et reflètent une rotation régulière entre les différentes régions et clubs engagés.