Derrière Inveep, il y a un visage, celui de Ramzi Houidi. Treize années passées à façonner des applications et des logiciels, huit autres à naviguer dans les eaux parfois troubles de l’entrepreneuriat, et une constante : une passion tenace pour l’innovation technologique.

Très tôt, il s’est intéressé à la manière dont les outils numériques pouvaient transformer la vie des entreprises. D’abord développeur, il affine son savoir-faire au fil de projets variés, mêlant créativité, rigueur technique et compréhension fine des besoins clients.

Ses expériences dans la gestion d’entreprise lui donnent une vision à 360 degrés : il ne s’agit pas seulement de créer des solutions performantes, mais aussi de penser leur intégration et leur impact au quotidien.

C’est cette conviction — que la technologie doit libérer du temps plutôt qu’en consommer — qui le conduit à cofonde Inveep. Avec cette plateforme, il a voulu offrir aux dirigeants un outil intelligent et centralisé, capable de conjuguer intelligence artificielle, automatisation et simplicité d’usage.

Un projet qui, à ses yeux, dépasse la simple création de logiciel : c’est une façon de redonner aux entrepreneurs l’essentiel, le temps d’innover.

L’entrepreneuriat n’est-il pas cette capacité particulière à transformer une idée en une réalité, un projet dans une dynamique toujours innovante ?

A.B.A

