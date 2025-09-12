Dans un écosystème entrepreneurial où tout se compte en fractions de secondes, Inveep ambitionne de révolutionner la gestion des startups et PME. Il s’agit de centraliser toutes les opérations — de l’administratif à l’analyse en temps réel — et d’y intégrer l’intelligence artificielle. Grâce à la plateforme Inveep, les dirigeants sont libérés des contraintes chronophages et peuvent s’investir dans les stratégies de développement, innover et créer.

Détails dans l’entretien ci-après avec le fondateur Ramzi Houidi.

Pourquoi avoir créé Inveep ? Y a-t-il un problème précis ou une frustration que vous avez voulu résoudre en priorité ?

Nous avons voulu répondre à un problème majeur : la gestion fragmentée et chronophage des opérations dans les startups et PME. Trop souvent, les dirigeants jonglent entre plusieurs outils, ce qui entraîne des pertes de temps, des erreurs et un manque de visibilité en temps réel. Inveep centralise toutes les fonctions essentielles — gestion, analyse, suivi, et même détection intelligente via caméra — dans un écosystème unique et intuitif.

Quand vous regardez les startups aujourd’hui, quel est selon vous leur plus grand défi en matière de gestion ?

Le plus grand défi est de maintenir un équilibre entre le pilotage stratégique et la gestion opérationnelle quotidienne. Les fondateurs sont souvent noyés par l’administratif, au détriment de l’innovation. Ils manquent également d’outils capables de leur fournir des données claires et exploitables en temps réel avec contrôle détaillé.

Comment définiriez-vous la philosophie d’Inveep en une phrase clé ?

Simplifier la gestion pour libérer l’innovation. Concrètement, si je suis fondateur d’une startup et que je démarre avec Inveep demain, que va-t-il changer dans ma gestion au bout d’un mois ? En un mois, vous aurez centralisé vos opérations, réduit vos tâches administratives répétitives de plus de 40%, et bénéficié d’une vision claire sur vos indicateurs clés. Vous pourrez ainsi consacrer davantage de temps à développer vos produits et votre clientèle.

Quelles sont les fonctionnalités phares qui vous distinguent des autres solutions de gestion déjà sur le marché ?

Nos atouts majeurs :

Intégration d’une IA de détection via caméras intelligentes pour le suivi des stocks, produits et comportements.

de détection via caméras intelligentes pour le suivi des stocks, produits et comportements. Gestion centralisée : CRM, facturation, suivi de commandes, gestion de stock, espace client et fournisseur.

: CRM, facturation, suivi de commandes, gestion de stock, espace client et fournisseur. Analyse en temps réel et reporting automatisé.

et reporting automatisé. Adaptabilité à différents secteurs grâce à des modules personnalisables.

L’outil promet de réduire les coûts et d’augmenter la productivité. Avez-vous des exemples ou des chiffres qui illustrent cet impact ?

Chez nos clients pilotes, nous avons réduit le temps de traitement administratif de 45% et les coûts opérationnels de 20% en moyenne sur trois mois. Par exemple, un commerce de gros équipé d’Inveep a économisé environ 1 200 dinars par mois en réduisant les erreurs de gestion de stock.

Comment convaincre une jeune entreprise, souvent débordée et prudente sur les dépenses, d’investir dans votre solution ?

Nous proposons un modèle flexible, sans investissement initial lourd, et un retour sur investissement rapide grâce aux économies réalisées et au gain de productivité. Nos formules sont adaptées aux besoins et à la taille de chaque entreprise.

Quels retours ou témoignages d’utilisateurs ont le plus marqué depuis le lancement ?

Un utilisateur nous a confié : « Avant Inveep, je passais mes soirées à gérer la paperasse et contrôle mes point de vente. Aujourd’hui, je rentre chez moi à 18h, et j’ai augmenté mes ventes de 25% en trois mois avec contrôle en temps réel de mes affaires ».

Votre plateforme vise une gestion globale : comment gérez-vous l’adaptation aux besoins très différents selon les secteurs d’activité ?

Nous avons conçu Inveep comme une solution modulaire. Chaque entreprise peut activer uniquement les fonctionnalités qui correspondent à ses besoins, et nos équipes adaptent l’interface et les automatisations à chaque secteur.

Quelle a été la fonctionnalité la plus difficile à concevoir ou à intégrer dans Inveep ?

L’intégration de l’IA de détection en temps réel à partir de flux vidéo. Il a fallu optimiser le traitement pour que les analyses soient rapides, précises, et ne nécessitent pas d’infrastructure lourde.

Cherchez-vous à collaborer avec des incubateurs, accélérateurs ou fonds d’investissement pour accélérer votre déploiement ?

Oui, nous sommes ouverts aux partenariats stratégiques avec des incubateurs et investisseurs qui partagent notre vision et peuvent nous aider à accélérer notre déploiement international. Dans cinq ans, voyez-vous Inveep comme un outil incontournable des startups, ou bien comme une solution adaptée aussi aux PME plus matures ?

Nous voyons Inveep comme une solution incontournable pour les startups et les PME, mais aussi pour les entreprises plus matures qui souhaitent moderniser leur gestion et intégrer l’IA dans leurs opérations.

La centralisation des données est une force mais aussi un risque : comment garantissez-vous la sécurité et la confidentialité des informations clients ?

Nous utilisons un chiffrement de bout en bout, des serveurs sécurisés, et des politiques strictes de gestion des accès. Les données appartiennent entièrement à nos clients et ne sont jamais exploitées à d’autres fins.

En quoi votre solution peut aider les entrepreneurs à se concentrer sur l’innovation plutôt que sur la gestion administrative ?

En automatisant les tâches répétitives, en centralisant les informations, et en offrant des tableaux de bord clairs, nous libérons un temps précieux que les entrepreneurs peuvent consacrer à la création, à la R&D et au développement commercial.

Si vous deviez imaginer l’entreprise « parfaite » gérée avec Inveep, à quoi ressemblerait-elle ?

Une entreprise agile, capable de prendre des décisions éclairées en temps réel grâce à des données fiables, et où chaque collaborateur est concentré sur la valeur ajoutée plutôt que sur la paperasse.

Avez-vous réalisé des levées de fonds ?

Nous avons démarré en autofinancement et sommes actuellement en discussions avec plusieurs investisseurs pour accélérer notre croissance.

Entretien conduit par Amel Belhadj Ali

