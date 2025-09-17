Téléchargez votre Exemplaire de WMC LEMAG

Le numéro 241 de WMC LeMag s’ouvre sur la relance du gisement de Sra Ouertane, un projet industriel présenté comme porteur d’emplois et de retombées pour la région.

Derrière l’annonce, des questions essentielles demeurent : transparence des contrats, respect de l’environnement et conditions logistiques pour une exploitation crédible et durable.

Le magazine met également en lumière la dynamique retrouvée de l’investissement étranger, tout en rappelant les contraintes structurelles qui freinent son plein potentiel.

Enfin, il explore le fossé entre l’inflation mesurée par les indicateurs officiels et le ressenti quotidien des ménages. Une édition qui propose une lecture claire des enjeux économiques, sociaux et territoriaux, à découvrir dans son intégralité sur notre kiosque en ligne.

[Télécharger] [Retour au Kiosque]…

Télécharger (PDF, Inconnu)

[Télécharger] [Retour au Kiosque]…