Former des enseignants à la hauteur des défis numériques et pédagogiques, tout en ouvrant davantage les universités tunisiennes sur l’international : telles sont aujourd’hui les priorités affichées par la Direction générale de l’Enseignement supérieur.

D’un côté, un investissement massif est consacré au développement des compétences pédagogiques et digitales des enseignants. L’objectif est clair : intégrer l’innovation, moderniser les pratiques, renforcer l’assurance qualité et stimuler une véritable culture de l’excellence dans les établissements.

De l’autre, la Tunisie cherche à accroître l’attractivité de ses universités en direction des étudiants et chercheurs étrangers, à travers la co-diplomation, la mobilité académique et de nouveaux partenariats scientifiques alignés sur les standards internationaux.

Dans ce mouvement, les filières technologiques et numériques occupent une place de choix. Elles se multiplient dans les universités tunisiennes, comme en témoigne l’Annuaire national des offres de formation, reflet de cette volonté d’arrimer le pays aux grandes transformations mondiales.

A.B.A