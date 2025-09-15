Depuis le 30 août, des dizaines de militants pro-palestiniens campent devant le bureau des Nations unies à Genève. Leur objectif : attirer l’attention sur la situation à Gaza et demander une protection internationale pour la Flottille Sumud, en route vers l’enclave palestinienne afin de briser le blocus israélien et d’acheminer une aide humanitaire.

Un campement pour soutenir la flottille

Les militants, venus de plusieurs pays, maintiennent leur présence jour et nuit. Interrogés par l’Agence Anadolu (AA), ils expriment leur solidarité avec le convoi. Parmi eux, Nus, un activiste suisse arrivé le 1er septembre, estime que l’action est « vraiment essentielle ». Il insiste sur l’urgence humanitaire : « Il faut leur permettre d’apporter de la nourriture à Gaza. Des gens meurent de faim. » Il rappelle que la flottille a déjà été la cible d’attaques et réclame des garanties de sécurité.

Des critiques envers l’ONU

Nus reproche à l’ONU de ne pas exercer de pression suffisante sur Israël. Selon lui, la mobilisation populaire autour de la flottille dépasse largement le soutien des gouvernements. « J’espère que les pays occidentaux protégeront la flottille. Nous nous mobilisons ici pour cela », a-t-il confié.

De son côté, la Française Caroline Prati estime que « les flottilles doivent absolument être protégées ». Présente depuis le 30 août, elle juge que l’ONU dispose des moyens d’agir mais se limite « à parler ». Elle appelle à une protection diplomatique, à la suspension des livraisons d’armes à Israël et à la levée du blocus.

Une initiative internationale

La Flottille Sumud, soutenue par environ 50 pays, a quitté Barcelone le 31 août. Après une escale en Tunisie le 7 septembre, les navires ont été visés par des attaques de drones les 8 et 9 septembre. Ce convoi représente la plus grande mobilisation maritime vers Gaza à ce jour.

Le terme « Sumud », qui signifie « détermination » en arabe, est un symbole de résistance pacifique et de préservation culturelle palestinienne depuis 1967. Pour les militants rassemblés à Genève, il incarne la persévérance et justifie leur appel à une protection internationale immédiate.