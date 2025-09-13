Résultats des rencontres de la 5e journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputées samedi :

. Samedi 13 septembre :

Au Bardo :

Stade Tunisien 1 Mohamed Amine Khemissi 41′

Espérance ST 0

A Monastir :

US Monastir 1 Raed Chikhaoui 45′

Etoile du Sahel 1 Raki Laouani 83′

A Ben Guerdane :

US Ben Guerdane

CA Bizertin

Reste à jouer

. Dimanche 14 septembre

A Radès :

Club Africain – CS Sfaxien Arb: Sadok Selmi/VAR: Naim Hosni

A Gabès :

AS Gabès – ES Zarzis Arb: Khelil Jary/VAR: Khaled Gouider

Déjà joués

. Jeudi 11 septembre

A Bir Bouregba :

AS Soliman 1 Mannoubi Haddad 45′

O. Béja 0

A Kairouan :

JS Kairouan 2 Christ Junior 29′, Abdoulaye Kanou 73′

AS Marsa 1 Godwin Kalu 8′

A Metlaoui :

ES Metlaoui 0

JS Omrane 0

Classement Pts J G N D BP BC Dif

1. S.Tunisien 11 5 3 2 0 5 1 +4

2. ES Zarzis 10 4 3 1 0 6 3 +3

3. Club Africain 9 4 3 0 1 5 2 +3

4. Espérance ST 8 5 2 2 1 7 2 +5

-. ES Metlaoui 8 5 2 2 1 3 3 +1

6. JS Omrane 7 5 2 1 2 4 4 0

-. JS Kairouan 7 5 2 1 2 3 6 -3

-. US Monastir 7 5 1 4 0 5 3 +2

9. USB Guerdane 6 5 1 3 1 3 2 +1

10. ES Sahel 5 5 1 2 2 5 5 0

-.AS Gabès 5 4 1 2 1 2 4 -2

12. CS Sfaxien 4 4 1 1 2 5 5 0

-. AS Marsa 4 5 1 1 3 3 5 -2

-. AS Soliman 4 5 1 1 3 1 4 -3

15. CA Bizertin 3 5 0 3 2 1 4 -3

16. O. Béja 2 5 0 2 3 0 5 -5