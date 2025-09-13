Résultats des rencontres de la 5e journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputées samedi :
. Samedi 13 septembre :
Au Bardo :
Stade Tunisien 1 Mohamed Amine Khemissi 41′
Espérance ST 0
A Monastir :
US Monastir 1 Raed Chikhaoui 45′
Etoile du Sahel 1 Raki Laouani 83′
A Ben Guerdane :
US Ben Guerdane
CA Bizertin
Reste à jouer
. Dimanche 14 septembre
A Radès :
Club Africain – CS Sfaxien Arb: Sadok Selmi/VAR: Naim Hosni
A Gabès :
AS Gabès – ES Zarzis Arb: Khelil Jary/VAR: Khaled Gouider
Déjà joués
. Jeudi 11 septembre
A Bir Bouregba :
AS Soliman 1 Mannoubi Haddad 45′
O. Béja 0
A Kairouan :
JS Kairouan 2 Christ Junior 29′, Abdoulaye Kanou 73′
AS Marsa 1 Godwin Kalu 8′
A Metlaoui :
ES Metlaoui 0
JS Omrane 0
Classement Pts J G N D BP BC Dif
1. S.Tunisien 11 5 3 2 0 5 1 +4
2. ES Zarzis 10 4 3 1 0 6 3 +3
3. Club Africain 9 4 3 0 1 5 2 +3
4. Espérance ST 8 5 2 2 1 7 2 +5
-. ES Metlaoui 8 5 2 2 1 3 3 +1
6. JS Omrane 7 5 2 1 2 4 4 0
-. JS Kairouan 7 5 2 1 2 3 6 -3
-. US Monastir 7 5 1 4 0 5 3 +2
9. USB Guerdane 6 5 1 3 1 3 2 +1
10. ES Sahel 5 5 1 2 2 5 5 0
-.AS Gabès 5 4 1 2 1 2 4 -2
12. CS Sfaxien 4 4 1 1 2 5 5 0
-. AS Marsa 4 5 1 1 3 3 5 -2
-. AS Soliman 4 5 1 1 3 1 4 -3
15. CA Bizertin 3 5 0 3 2 1 4 -3
16. O. Béja 2 5 0 2 3 0 5 -5