La Bourse de Tunis annonce, mardi, avoir remporté le prestigieux prix “Africa’s Best Exchange for Financial Literacy” (meilleure Bourse en Afrique en matière d’éducation financière) lors des “Euromoney Capital Markets Awards 2025” (Prix Euromoney des marchés financiers 2025).

Les “Euromoney Capital Markets Awards”, mettent en lumière les institutions financières, bourses et acteurs de marché qui se distinguent par leur performance, leur innovation et leur engagement dans le développement des marchés financiers à travers le monde.

D’après la Bourse de Tunis, cette distinction internationale consacre les efforts continus de la Bourse de Tunis en matière de sensibilisation et d’éducation financière, destinés à rapprocher les marchés financiers du grand public, des investisseurs et des nouvelles générations.

A ce titre, depuis plusieurs années, la Bourse de Tunis a “multiplié les initiatives pédagogiques à travers notamment la mise en place d’un programme d’éducation boursière qui vise plusieurs cibles et qui a établi des outils pédagogiques spécifiques et le lancement de la plateforme d’éducation en ligne “investia acedemy”, première du genre en Afrique, gratuite et sécurisée, favorisant l’accès à l’information boursière”.

La Bourse de Tunis a également lancé la plateforme “myinvestia”, un jeu de simulation boursière en ligne sans risque, gratuit et ouvert à tous, qui donne l’occasion de vivre une expérience unique d’investissement en bourse ; conçu des programmes éducatifs et des séminaires pour les étudiants et jeunes diplômés et noué des partenariats avec les universités, les écoles universitaires et les associations pour promouvoir la culture boursière.

Elle a, également, mis en place des actions de vulgarisation destinées à renforcer la confiance et la transparence auprès des investisseurs et des entreprises….

La reconnaissance d’Euromoney vient renforcer la stratégie de la Bourse de Tunis visant à associer transparence, innovation et pédagogie, et confirme son rôle de référence en matière d’éducation financière en Afrique.

Euromoney est l’un des leaders mondiaux de l’information et de l’analyse financière. Reconnue pour son expertise, la marque publie chaque année des études, classements et distinctions qui font référence dans l’univers des marchés de capitaux, de la banque et de la finance.