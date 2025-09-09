BERLIN, 9 septembre (TAP) – Les marchés européens ont terminé la séance de mardi sur une note prudente. Si la plupart des indices affichent de légers gains, le Dax allemand a reculé, affecté par le secteur industriel. La politique française et les anticipations de décision de la Réserve fédérale américaine (Fed) demeurent au centre des préoccupations.

À Paris, le CAC 40 a progressé de 0,19 % à 7 749,39 points, tandis qu’à Francfort le Dax a perdu 0,31 %. À Londres, le FTSE 100 a gagné 0,23 %. L’EuroStoxx 50 a pris 0,17 %, le FTSEurofirst 300 0,07 % et le Stoxx 600 0,09 %.

L’ombre de la crise politique française

La démission du Premier ministre François Bayrou, officialisée mardi, n’a pas provoqué de panique sur les marchés, mais les investisseurs restent attentifs au choix du successeur par Emmanuel Macron. L’Élysée a indiqué qu’une nomination interviendrait rapidement.

Cette incertitude s’ajoute aux inquiétudes liées aux finances publiques françaises, alors que les spreads de rendement avec l’Allemagne ont atteint 83,38 points de base en séance, avant de se stabiliser autour de 80,64.

Fed : les marchés anticipent une baisse des taux

Aux États-Unis, la révision à la baisse des créations d’emplois par le département du Travail – 911 000 de moins sur douze mois – renforce la perspective d’un assouplissement monétaire. « Ces révisions très négatives rendent possible une baisse de taux de 50 points de base », souligne Bastien Drut, responsable stratégie de CPRAM. Même une baisse plus limitée de 25 points de base ouvrirait la voie à une série de décisions similaires dans les prochains mois.

À Wall Street, les indices évoluaient sans direction claire : le Dow Jones gagnait 0,32 %, le S&P 500 0,04 %, tandis que le Nasdaq reculait de 0,06 %.

Valeurs en vue

Le secteur du luxe a souffert : Kering a perdu 2,3 % et Puma 3 %, après les déclarations de François-Henri Pinault sur la participation d’Artemis. Burberry a chuté de 8,2 % après des commentaires jugés prudents. À l’inverse, Anglo American s’est envolé de 9 % à Londres après l’annonce d’une fusion avec le canadien Teck Resources. En Italie, Monte dei Paschi di Siena (+6,2 %) et Mediobanca (+5,9 %) ont progressé.

Devises, taux et matières premières

Sur le marché des changes, l’euro a reculé de 0,31 % à 1,1725 dollar, tandis que le billet vert progressait de 0,19 %. Les rendements obligataires américains et européens ont légèrement grimpé.

Côté matières premières, le Brent a gagné 1,14 % à 66,77 dollars et le WTI 1,22 % à 63,02 dollars. L’or a atteint un record à 3 659,10 dollars l’once, porté par la perspective d’une baisse des taux et la faiblesse du dollar.