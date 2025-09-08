Le marché boursier a entamé la semaine du mauvais pied. L’indice de référence a trébuché de –0,46 % à 11925,04 points, dans un volume relativement soutenu de 7,7 MD, selon l’analyse de l’intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre ENNAKL s’est offert la palme des hausses. L’action du concessionnaire automobile s’est appréciée de 4,7 % à 16,850 D, dans un volume limité de 25 mille dinars.

Le titre CITY CARS a figuré parmi les plus fortes progressions de la séance. L’action s’est bonifiée de 1,1 % à 19,000 D faisant savoir que la valeur a mobilisé des échanges réduits de 35 mille dinars sur la séance.

Le titre SPDIT-SICAF s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action a accusé une baisse de –5,5 % à 12,150 D notant que la valeur a été transigée à hauteur de mille dinars seulement sur la séance.

Le titre ATB n’a pas fait bonne figure sur le marché sur la séance. Victime d’un courant vendeur, l’action de la filiale du groupe ARAB BANK a affiché une correction de –4,3 % à 3,350 D. La valeur a drainé un flux de 244 mille dinars sur la séance.

Le titre UNIMED a chapeauté le palmarès des échanges sur la séance. L’action a lâché –2,9 % à 8,450 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 2,7 MD.