Programme des rencontres de la quatrième journée du championnat Elite de Handball, prévues ce samedi :
. Samedi 6 septembre :
Salle de Sfax (17h00) : CS Sakiet Ezzit – AS Teboulba
Salle de Moknine (17h00) : SC Moknine – S. Tunisien
Salle de Mahdia (17h00) : EM Mahdia – CHB Ksour Essef
Salle de Sousse (17h00) : Etoile du Sahel – HBC Jammel
Salle Zouaoui (17h00) : Espérance de Tunis – EBS Béni Khiar
Salle Gorjani (15h00) : C.Africain – AS Hammamet
Classement avant la 4e journée :
Classement: Pts J
1- Espérance ST 9 3
2- BS Béni Khiar 9 3
3- C Africain 9 3
4- ES Sahel 7 3
5- CS Sakiet Ezzit 7 3
6- CS Ksour Essef 5 3
7- CHB Jammel 5 2
8- Stade Tunisien 5 3
9- SC Moknine 5 3
10- EM Mahdia 4 3
11- AS Hammamet 4 3
12- AS Teboulba 3 3