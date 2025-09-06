Programme des rencontres de la quatrième journée du championnat Elite de Handball, prévues ce samedi :

. Samedi 6 septembre :

Salle de Sfax (17h00) : CS Sakiet Ezzit – AS Teboulba

Salle de Moknine (17h00) : SC Moknine – S. Tunisien

Salle de Mahdia (17h00) : EM Mahdia – CHB Ksour Essef

Salle de Sousse (17h00) : Etoile du Sahel – HBC Jammel

Salle Zouaoui (17h00) : Espérance de Tunis – EBS Béni Khiar

Salle Gorjani (15h00) : C.Africain – AS Hammamet

Classement avant la 4e journée :

Classement: Pts J

1- Espérance ST 9 3

2- BS Béni Khiar 9 3

3- C Africain 9 3

4- ES Sahel 7 3

5- CS Sakiet Ezzit 7 3

6- CS Ksour Essef 5 3

7- CHB Jammel 5 2

8- Stade Tunisien 5 3

9- SC Moknine 5 3

10- EM Mahdia 4 3

11- AS Hammamet 4 3

12- AS Teboulba 3 3