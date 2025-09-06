La sélection marocaine a validé son billet pour la phase finale de la Coupe du monde 2026 grâce à une victoire éclatante contre le Niger (5-0), vendredi soir au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat. Ce succès, acquis lors de la 7ᵉ journée des qualifications africaines (groupe E), permet aux Lions de l’Atlas de rejoindre officiellement la compétition organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Une démonstration offensive à domicile

Dès la première période, les Marocains ont imposé leur rythme. Ismael Saibari a ouvert la marque à la 29ᵉ minute avant de doubler la mise neuf minutes plus tard. Après la pause, Ayoub El Kaabi a inscrit le troisième but (50ᵉ), suivi par Hamza Igamane (68ᵉ). Azeddine Ounahi a clos la marque en fin de rencontre (84ᵉ).

Avec cette performance, le Maroc s’est montré intraitable et a confirmé son statut de favori du groupe.

Qualification acquise avant la fin des éliminatoires

Grâce à ce sixième succès en autant de matchs, le Maroc totalise 18 points, consolidant sa place de leader du groupe E. Les Lions de l’Atlas ne peuvent plus être rejoints à deux journées de la fin.

Derrière eux, la Tanzanie compte 10 points, tandis que la Zambie et le Niger suivent avec 6 points chacun. Le Congo ferme la marche avec un seul point.

Une histoire continue avec la Coupe du monde

La qualification de 2026 marque la septième participation du Maroc à la phase finale de la Coupe du monde. L’équipe nationale disputera ainsi sa troisième édition consécutive, après la Russie en 2018 et le Qatar en 2022.

Les précédentes présences des Lions de l’Atlas remontent à 1970, 1986, 1994 et 1998, soulignant une régularité retrouvée au plus haut niveau international.