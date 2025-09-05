La sélection algérienne a conforté sa position en tête du Groupe G des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2026 en battant le Botswana 3-1, jeudi soir à Tizi-Ouzou. À la mi-temps, les deux équipes étaient à égalité (1-1), mais les Fennecs ont accéléré en seconde période pour s’assurer le succès.

Les buteurs algériens

Mohamed Amine Amoura a ouvert le score pour l’Algérie à la 33e minute, avant que Kopelang n’égalise pour le Botswana à la 43e. En deuxième période, Baghdad Bounedjah a pris les choses en main, inscrivant deux buts aux 72e et 90e+6e minutes, offrant ainsi une victoire confortable à son équipe.

Classement et contexte du groupe

Avec ce succès, l’Algérie accentue son avance au classement avec 18 points, avant la tenue des deux autres matches du groupe G, prévus vendredi : Somalie (1 point) – Guinée (7 points) et Ouganda (9 points) – Mozambique (12 points). Ces résultats détermineront les positions avant la dernière journée des éliminatoires africaines.

Prochains rendez-vous

La huitième journée du groupe G, prévue les 7, 8 et 9 septembre, verra l’Algérie se déplacer à Casablanca pour affronter la Guinée. Dans le même temps, le Mozambique accueillera le Botswana et l’Ouganda affrontera la Somalie. Ces rencontres seront cruciales pour les qualifications directes et la lutte pour les barrages.

Rappel sur le format de qualification

Seuls les premiers de chaque groupe (neuf au total) se qualifieront directement pour la phase finale de la Coupe du monde 2026. Les quatre meilleurs deuxièmes disputeront un tournoi de barrage organisé par la Confédération africaine de football (CAF), dont le vainqueur accédera aux barrages intercontinentaux organisés par la FIFA. L’Algérie, avec cette victoire, se rapproche donc d’une qualification directe.