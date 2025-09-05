La septième journée des qualifications africaines au Mondial-2026 s’est poursuivie avec une série de rencontres disputées mercredi 3 septembre et jeudi 4 septembre. Mercredi, dans le groupe F, les Seychelles se sont inclinées face au Gabon (0-4).

Jeudi, plusieurs affiches ont livré leur verdict. Dans le groupe I, le Tchad a tenu le Ghana en échec (1-1), tandis que Madagascar a dominé la République centrafricaine (2-0). Le groupe D a vu le Cap-Vert s’imposer à Maurice (0-2), alors que la Libye a gagné en Angola (0-1) [cohérence à vérifier : ordre domicile/extérieur tel que fourni].

Autres résultats notables : Sao Tomé-et-Principe s’est incliné contre la Guinée équatoriale (2-3, groupe H) et la Guinée-Bissau a partagé les points avec la Sierra Leone (1-1, groupe A).

La Tunisie s’impose, l’Algérie confirme

Toujours jeudi, la Tunisie a battu le Liberia (3-0) dans le groupe H. L’Algérie a pris le meilleur sur le Botswana (3-1) dans le groupe G, tandis que le Cameroun a dominé Eswatini (3-0) dans le groupe D. Dans le groupe I, le Mali s’est imposé face aux Comores (3-0).

Le programme de vendredi 5 septembre

La journée se poursuit ce vendredi avec un large programme :

– 13h00 : Somalie – Guinée (Groupe G) ; Soudan du Sud – RD Congo (Groupe B)

– 14h00 : Namibie – Malawi (Groupe H) ; Kenya – Gambie (Groupe F)

– 17h00 : Ouganda – Mozambique (Groupe G) ; Lesotho – Afrique du Sud (Groupe C) ; Congo – Tanzanie (Groupe E) ; Djibouti – Burkina Faso (Groupe A)

– 20h00 : Mauritanie – Togo (Groupe B) ; Sénégal – Soudan (Groupe B) ; Côte d’Ivoire – Burundi (Groupe F) ; Égypte – Éthiopie (Groupe A) ; Maroc – Niger (Groupe E)