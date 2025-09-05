Un mémorandum d’entente visant à renforcer la coopération culturelle et économique et à promouvoir la créativité et l’innovation arabes aux niveaux régional et international a été signé, mercredi, à Paris, entre l’Union des Chambres Arabes et l’Institut du Monde Arabe (IMA).

L’accord a été signé par le secrétaire général de l’Union des Chambres Arabes et président de l’Union Tunisienne de l’Industrie, Khaled Hanafy et le président de l’IMA, Jack Lang, lors d’une cérémonie tenue en marge des réunions du Conseil d’administration de la Chambre Arabo-Française de Commerce et des préparatifs en cours pour la tenue du Sommet Économique Arabo-Français prévu en décembre prochain, organisé par l’Union des Chambres Arabes et la Chambre Arabo-Française de Commerce.

Pour le secrétaire général de l’Union des Chambres Arabes, Khaled Hanafy, ce mémorandum vise à promouvoir le Prix de design de l’IMA dans tout le monde arabe en mobilisant le vaste réseau de chambres de commerce et de communautés d’affaires de l’Union des Chambres Arabes.

Il a également, pour objectif de soutenir et de renforcer les capacités des entrepreneurs arabes à travers des ateliers et des initiatives d’échanges de savoir-faire organisés conjointement par l’Institut du Monde Arabe, l’Union des Chambres Arabes et les institutions partenaires.

Et d’ajouter que l’Union des Chambres Arabes et l’Institut du Monde Arabe mettront en place, en vertu de cet accord, un cadre de coopération visant à renforcer et élargir la portée et l’impact de ce prix ».

Depuis septembre 2024, l’Union des Chambres arabes dont le siège est à Beyrouth est présidée par Samir Majoul, président de l’UTICA.

Fondé en 1980, l’Institut du Monde Arabe est une fondation de droit français créée initialement pour faire connaître et diffuser la culture arabe. Fruit d’un accord entre 18 pays arabes et la France, l’IMA a pour vocation de développer la connaissance du monde arabe et de stimuler des recherches approfondies sur sa langue, ses valeurs culturelles et spirituelles.

L’institut vise également à encourager les échanges et la coopération entre la France et le monde arabe, notamment dans les domaines des sciences et des technologies, afin de contribuer au développement des relations entre le monde arabe et l’Europe.