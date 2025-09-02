L’Américaine Amanda Anisimova (9e mondiale) s’est qualifiée lundi pour les quarts de finale de l’US Open, où elle retrouvera la Polonaise Iga Swiatek (2e), un mois et demi après avoir subi un double 6-0 en finale de Wimbledon.

La joueuse de 24 ans a dominé la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (22e) 6-0, 6-3, portant à trois victoires contre une son bilan face à la quart-de-finaliste sortante de l’US Open.

Native du New Jersey, Anisimova signe son meilleur parcours à l’US Open et visera mercredi une revanche contre Swiatek, titrée à Flushing Meadows en 2022 et récente lauréate du WTA 1000 de Cincinnati.