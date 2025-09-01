La Tunisie, qui mise sur l’énergie solaire dans sa stratégie de transition énergétique, a importé de Chine, des panneaux solaires d’une capacité de 655 mégawatts, entre juillet 2024 et juin 2025.

Le pays se place en 6ème importateur de panneaux solaires chinois parmi 25 pays africains, cités dans un rapport intitulé “Les premiers signes d’un essor de l’énergie solaire en Afrique” publié, récemment, par le groupe de réflexion sur l’énergie et le climat “Ember”.

Le Maroc (4ème) a importé 915 MW et l’Egypte (5ème) 854 MW. La part du lion de ces importations revient à l’Afrique du Sud (3784MW), qui a conservé sa place de premier acheteur du continent, même si la demande a ralenti en raison de la stabilisation de son approvisionnement en électricité, suivie par le Nigeria (1 700 MW) et l’Algérie (1199MW) en troisième place.

Selon ce rapport, le continent africain connait actuellement un “boom du solaire”. Les importations de panneaux solaires de 25 pays africains en provenance de la Chine ont augmenté de 60%. La capacité importée a atteint 15 032 MW, par rapport aux 9 379 MW importés durant la même période en 2024.

Au cours de l’année écoulée, 25 pays africains ont importé au moins 100 mégawatts de capacité solaire de la Chine, qui produit environ 80 % des panneaux solaires dans le monde, contre 15 pays l’année précédente, lit-on dans le même rapport.

Certains pays ont enregistré des taux de croissance très élevés. Les importations de l’Algérie ont été multipliées par 33, celles de la Zambie par huit, celles du Botswana par sept et celles du Soudan par six, tandis que celles du Libéria, de la RDC, du Bénin, de l’Angola et de l’Éthiopie ont plus que triplé.

Malgré ces importations record de panneaux solaires, il n’existe pas de données permettant de savoir combien ont déjà été installés, indique la même source. L’analyse révèle que les importations récentes pourraient contribuer de manière significative à la production d’électricité dans de nombreux pays africains.

Le rapport décrit comment les importations de panneaux solaires pourraient effectivement réduire les importations globales. Les économies réalisées en évitant le diesel, peuvent amortir le coût d’un panneau solaire en six mois au Nigéria, et encore moins dans d’autres pays. Dans neuf des dix premiers importateurs de panneaux solaires, la valeur des importations de pétrole raffiné dépasse celle des panneaux solaires d’un facteur compris entre 30 et 107.

Les auteurs du rapport d’Ember préviennent, toutefois, que les données ne concernent que les exportations de panneaux solaires vers l’Afrique, et non le nombre de panneaux installés en Afrique. Il arrive que les panneaux soient réexportés vers les pays voisins, réexpédiés hors du continent pour éviter les droits de douane ou les taxes, ou encore stockés pendant de longues périodes.

Il y’a lieu de rappeler que les capacités d’énergies renouvelables installées en Afrique sont passées de 32,54 gigawatts (GW) en 2014 à 62,10 GW en 2023, enregistrant ainsi une évolution de 91% durant la dernière décennie, selon un rapport publié le 27 mars par l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA).

Intitulé “Renewable capacity statistics 2024”, le rapport précise cependant que les capacités répertoriées sur le continent ne représentent que 1,6% des capacités renouvelables à l’échelle mondiale.