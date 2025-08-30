La Tunisie organisera une manifestation promotionnelle d’envergure à Genève, en marge du quatrième examen de sa politique commerciale à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), les 25 et 26 novembre 2025. L’événement, qui se tiendra au siège de l’OMC, visera à promouvoir les produits, les services, les atouts touristiques et culturels du pays, ainsi qu’à valoriser son climat d’investissement.

Cette initiative, annoncée jeudi par le ministère du Commerce et du Développement des exportations, comprendra une exposition mettant en valeur des produits agricoles, alimentaires et de l’artisanat, ainsi que des œuvres d’art et des produits culturels, visant à la fois à développer les exportations et à promouvoir la Tunisie en tant que destination culturelle et touristique.

Parallèlement, un séminaire sur le « climat des investissements en Tunisie » sera organisé pour présenter les réformes structurelles entreprises en vue d’améliorer l’attractivité du pays pour les investissements, le climat des affaires et de renforcer l’intégration de la Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales.

Lors de la sixième réunion de la commission nationale chargée des relations avec l’OMC, le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a souligné que cette manifestation constituait une opportunité stratégique pour promouvoir la Tunisie sur la scène internationale et mettre en valeur les avancées réalisées dans le domaine économique. Il a appelé toutes les parties prenantes à contribuer à son succès.

La réunion, à laquelle a participé par visioconférence le représentant de la mission permanente de la Tunisie à Genève, Mondher Rajab, a par ailleurs permis d’examiner l’état d’avancement du rapport national soumis à l’OMC dans le cadre de l’examen périodique de la politique commerciale. Ce rapport sera prochainement soumis à la commission nationale pour approbation avant sa présentation finale à Genève.