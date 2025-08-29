Zurich, Suisse – L’athlétisme tunisien s’est illustré sur la scène internationale. L’athlète Marwa Bouzayani a réalisé une performance remarquable en terminant à la troisième place du 3000 m steeple, lors de la finale de la prestigieuse Ligue de diamant, qui se tenait jeudi soir à Zurich.

Marwa Bouzayani a bouclé la course en 9 minutes et 12 secondes et 3 centièmes. Elle se positionne ainsi derrière la Kényane Faith Cherotich, qui s’est imposée en 8 minutes 57 secondes et 24 centièmes, et la Kazakhe Nora Jeruto, arrivée deuxième avec un temps de 9 minutes 10 secondes et 87 centièmes.

D’autres athlètes tunisiens étaient également en lice. Rehab Dhahri a pris la neuvième place avec un temps de 9 minutes 51 secondes et 96 centièmes. Chez les hommes, Mohamed Amine Jhinaoui a terminé septième du 3000 m steeple en 8 minutes 24 secondes et 75 centièmes.

Ces performances augurent d’une bonne dynamique pour la prochaine échéance majeure : les Championnats du monde d’athlétisme, qui se dérouleront à Tokyo du 13 au 21 septembre.