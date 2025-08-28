Les travaux liés aux projets d’extension du réseau d’éclairage public, réalisés par la municipalité de Sidi Bouzid, avancent à un rythme soutenu.

Parmi ces travaux, ceux portant modernisation du réseau d’éclairage public en zone urbaine, dont le coût s’élève à 380 mille dinars, avec installation de poteaux électriques équipés d’ampoules économiques en énergie.

Il s’agit également des travaux d’installation d’un réseau d’éclairage public solaire au niveau des intersections, des ronds-points giratoires et des virages aigus, moyennant une enveloppe de 450 mille.

“Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’amélioration de la qualité de l’infrastructure routière en vue de réduire les risques des accidents de la route”, a souligné à l’Agence TAP, le chargé de la gestion de la municipalité de Sidi Bouzid, Mohamed Saleh Khaskhoussi.