La commission de gestion de la ligne de crédit de la restructuration financière des petites et moyennes entreprises, a approuvé, mercredi, le dossier d’une entreprise de valorisation des déchets des huileries, pour un montant d’environ 9,5 millions de dinars (MD), a indiqué le ministère de l’Industrie.

S’inscrivant dans le cadre de la stratégie nationale dans le secteur industriel, l’activité de cette entreprise concerne la valorisation des déchets issus des huileries, à travers l’extraction de l’huile des noyaux d’olives, ainsi que des restes de cette matière pour en faire des produits de chauffage biologiques, sachant que la plupart de ces produits sont destinés à l’exportation.

La ligne de crédit de la restructuration financière des PME a permis, depuis son lancement, d’approuver le programme de restructuration de 150 entreprises, portant, ainsi, le montant total des engagements de l’État dans ce cadre à environ 331 MD.

Cette enveloppe est répartie entre 280 MD de crédits de rééchelonnement, 50 MD de crédits de participation, et 1 MD de primes pour la réalisation de l’étude de diagnostic financier et économique et les opérations d’accompagnement, ainsi que 139,100 MD sous forme de primes pour le suivi de la mise en œuvre des programmes de restructuration.

Cette ligne de crédit s’inscrit dans le cadre de l’appui aux efforts des entreprises économiques pour surmonter les difficultés financières conjoncturelles et préserver leur pérennité et les emplois qu’elles génèrent.