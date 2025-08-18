La Cité des Sciences à Tunis (CST) organise, du 06 au 08 septembre prochain, le festival des sciences à Agareb.

Selon une publication diffusée sur la page officielle de la CST, cet évènement s’inscrit dans le cadre de la vulgarisation, la diffusion et la promotion de la culture scientifique et de l’innovation auprès des différentes catégories de la société et sur l’ensemble du pays.

Une exposition de mathématiques accompagnée de visites guidées sera ouverte pour tous les visiteurs en marge du festival.

Des ateliers scientifiques en biologie moléculaire ; environnement ; astronomie et des shows scientifiques avec l’azote liquide ; la pression et le vide; des animations avec des casques de réalité virtuelle sont aussi programmés.

Il s’agit également d’organiser des séances de spectacles astronomiques au mini-planétarium itinérants, des projections animées de films documentaires sur l’environnement et une soirée astronomique dédiée spécialement à l’éclipse lunaire totale du dimanche 7 septembre 2025.

Une Conférence grand public sur l’éclipse lunaire totale et des observations du ciel par les télescopes figurent aussi au programme.

A noter que le festival aura lieu dans la ville de Agareb entre la salle de la Commune, la Maison de la Culture, la Médiathèque et la Place de la médina.

L’entrée est libre et gratuite à tous, selon la CST.