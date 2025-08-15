L’Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA) vient d’annoncer le lancement de son nouveau podcast, “La bataille pour l’agriculture africaine”, animé par le coordinateur général de l’AFSA, Dr Million Belay.

Il s’agit d’une nouvelle série audacieuse qui lève le voile sur l’héritage durable du colonialisme dans les systèmes alimentaires africains, remet en question les discours dominants des entreprises et met en avant des solutions agroécologiques fondées sur la justice, la biodiversité et la souveraineté alimentaire.

À travers une analyse rigoureuse et des récits provocateurs, le podcast montre comment les lois sur les semences, les politiques commerciales et les plans d’adaptation au changement climatique sont souvent détournés par les intérêts des entreprises, tout en rendant hommage aux agriculteurs et aux mouvements qui ripostent avec des pratiques agroécologiques et le savoir autochtone.

“À l’heure où l’agriculture industrielle continue de dominer les politiques, les médias et les marchés, avec des conséquences dévastatrices pour le climat, la culture et les communautés, “The Battle for African Agriculture Podcast ” crée un espace de résistance, de dialogue et de transformation, indique l’AFSA, dans un communiqué.

Chaque épisode proposera des conversations critiques avec certains des scientifiques, dirigeants d’OSC et militants les plus perspicaces au monde, qui travaillent à l’intersection des systèmes alimentaires, du pouvoir et de l’écologie.

“Je rêve d’une Afrique où nos systèmes alimentaires reflètent la diversité de nos cultures, de nos écologies et de nos connaissances autochtones”, a déclaré le Dr Million Belay, cité dans le communiqué de l’AFSA. “Nous sommes en pleine guerre des récits : qui définit ce qu’est une bonne agriculture ? Qui décide de l’avenir de notre alimentation ? J’ai lancé ce podcast pour remettre en question la mentalité coloniale qui continue de façonner nos systèmes alimentaires et pour faire entendre la voix de ceux qui construisent quelque chose de mieux : une agriculture digne, écologique et fondée sur les connaissances africaines. »

“La bataille pour l’agriculture africaine” est sur les plateformes de streaming suivantes: YouTube, Spotify,

Apple Podcast et RSS.