Une campagne nationale conjointe de contrôle des climatiseurs individuels sur les différents circuits de distribution a été lancée, jeudi, a annoncé le ministère du Commerce et du développement des exportations.

Cette campagne vise à lutter contre la promotion des climatiseurs issus du marché parallèle et lutter contre la commercialisation de climatiseurs interdits à la vente sur le marché local, a-t-on ajouté dans un communiqué publié, jeudi.

Il s’agit également de vérifier la conformité des climatiseurs commercialisés aux normes techniques requises, outre la contribution à la réduction de la pression sur le réseau électrique et la protection des consommateurs contre les produits non conformes aux législations et réglementations en vigueur.

Y prennent part, plus de 50 équipes conjointes de contrôle (commerce, douane, intérieur et Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Énergie).

La campagne en question s’inscrit dans le cadre des efforts visant à améliorer l’efficacité énergétique en Tunisie et à garantir la qualité des appareils commercialisés.