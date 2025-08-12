Un nouvel arrêté, signé le 8 août 2025 par le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, et publié au Journal officiel de la République tunisienne (JORT) n°101 du 11 août, vient compléter celui du 23 avril 2021 relatif à la création de pôles, services et unités hospitalo-universitaires à l’Hôpital militaire principal d’instruction de Tunis.

Le texte prévoit l’ajout d’une Unité de technologie pharmaceutique, rattachée au service de pharmacie, pharmacologie et pharmacotechnie. Cette nouvelle structure vise à renforcer les capacités de production, de contrôle et d’innovation pharmaceutique de l’hôpital.

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie de modernisation continue des infrastructures médicales, avec pour objectif d’améliorer la qualité des soins offerts au personnel militaire et aux citoyens, tout en soutenant la formation et la recherche dans les domaines de la pharmacie et des techniques thérapeutiques avancées.