La valeur des crédits saisonniers destinés aux céréaliculteurs à Zaghouan en 2024-2025, a atteint 4,5 millions de dinars, soit une hausse de 48% par rapport à l’année précédente, où le volume des crédits saisonniers a été de 2,8 millions de dinars.

Ce financement, alloué à 160 agriculteurs dans la région, a été destine à l’achat des intrants de la production céréalière.

Le responsable du financement au commissariat régional au développement agricole, Khaled Ben Mestoura, a indiqué à l’Agence TAP que 108 MD ont été attribué par la commission d’octroi des crédits, 3,3 MD sous forme de prêts bancaires directs et 165 millions de dinars financés par les associations de développement agricole.