Le développement et l’amélioration des interventions des attachés sociaux et des délégués régionaux relevant de l’Office des Tunisiens à l’Étranger (OTE) conformément aux évolutions sociales et aux nouvelles dispositions législatives, ont été au centre de la réunion annuelle des cadres sociaux de l’Office, tenue lundi à Tunis.

Selon un communiqué de l’OTE, l’objectif est d’améliorer la qualité des services sociaux destinés aux membres de la communauté tunisienne à l’étranger et à leurs familles vivant en Tunisie.

La rencontre annuelle a été aussi une occasion pour évaluer l’efficacité des interventions sociales et les défis de terrain auxquels sont confrontés les cadres sociaux dans la prise en charge des préoccupations des Tunisiens de l’étranger ou de leurs familles restées dans leurs régions.

Les participants ont mis l’accent sur la nécessité de mettre en place une infrastructure numérique pour renforcer les outils de communication, faciliter le suivi des activités et anticiper les pistes d’amélioration des services.